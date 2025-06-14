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İHA

Kırşehir'de yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz, tamamen kendi çabalarıyla yerli üretim bir kepçe geliştirerek iş makineleri alanına adım attı. Tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli imkanlarla karşılanabileceğini vurgulayan Kapusuz, geliştirdiği kepçeyi çiftçilere daha uygun maliyetlerle sunmayı hedefliyor.

YÜZDE 70'İ YERLİ ÜRETİM

Kapusuz, tasarım sürecine ilişkin şunları söyledi:

Bu kepçeyi kendi çizimlerim ve planlamamla 3 ayda ürettim. Kullandığım malzemelerin yaklaşık yüzde 70’i yerli. 5 metreye kadar yük kaldırabiliyor ve özellikle köy ortamlarında verimli olacağını düşünüyorum. Gerekli destek sağlanırsa, seri üretime geçmek mümkün. Şu anki üretim maliyeti 250 ila 300 bin TL arasında.

Oğlunun girişiminden gurur duyduğunu belirten anne Hatice Doğan ise yetkililere seslenerek, "Oğlum imkansızlıklar içinde büyük bir başarı elde etti. Devletimizin bu çabaya destek vermesini istiyoruz" dedi.