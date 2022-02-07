1 Şubat itibarıyla Bursa’da başlayan erik hasadı, Türkiye tarihinde en erken üretimi olarak kayıtlara geçti. Eriğin tanesi 20 liradan satılırken, en çok hamile kadınların sipariş ettiği belirtildi.

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası Ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan Mustafa Kutay Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.

YAKIT MASRAFI 200 BİN LİRAYI BULDU

Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve şubatın başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, “Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız yakıtın masrafı, bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz.” dedi.

Kış ortasında Bursa'da erik hasadı VİDEO



BİR YANDAN DA TANITIM YAPIYOR

Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye'nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik'in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kâse ile yolluyor.

EN ÇOK HAMİLE KADINLAR SİPARİŞ VERİYOR

Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, “Bu iş, en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık web sitemizden yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar.” diye konuştu.