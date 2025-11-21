Kışa girmeden mutlaka yapın! Aracınıza zarar veren o büyük hata

- Kış mevsiminde araçları hazırlıksız kullanmak, güvenliği ve mekanik sağlığı tehlikeye atıyor.
- Uzmanlar, sürücülerin kış bakımlarını ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.
- Antifriz, akü bakımı, lastik ve aydınlatma kontrolü önem taşıyor.
Araç sahibiyseniz dikkat etmeniz gereken ilk husus, aracınızı kış şartlarına uygun hale getirmeden kullanmaya başlamak. Ancak birçok sürücü araçlarının bakımlarını yaptırmıyor.
Çünkü düşük sıcaklıklar, donmuş radyatör sistemi, zayıf akü, yaz lastikleri ve bozuk silecekler gibi birçok sorunu tetikliyor.
Örneğin; kış aylarında radyatör suyunun donması motor, su pompası ve kayış sistemlerine ciddi zarar verebiliyor.
Bu nedenle kışın soğuklarıyla tanışmadan önce bunları mutlaka yapın:
KIŞ ÖNCESİ MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER
Motor soğutma sisteminin donmasını engellemek için antifriz düzeyini kontrol edin.
Soğuk hava akünün performansını düşürebiliyor. Zayıf akü yolda kalma riskini artırır. Akü ve elektrik sistemini kontrol edin.
Yaz lastikleri soğuk ve kar şartlarında çekişi düşürür, güvenliği azaltır. Lastik durumunu sık sık kontrol edin.
Kış koşullarında görüş mesafesi kritik. Bu yüzden silecek, cam suyu, far ve aydınlatma mutlaka sağlam olmalı.