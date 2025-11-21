Kışa girmeden mutlaka yapın! Aracınıza zarar veren o büyük hata Kış mevsimi yaklaştıkça araç sahipleri için önemli bir uyarı geliyor: hazırlıksız girilen soğuk hava koşulları, hem güvenliği hem de aracın mekanik sağlığını riske atabiliyor. Uzmanlar sürücülerin yaptığı en büyük hatayı açıkladı.