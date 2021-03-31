Kızkumu'nun prenses heykeli kopan eline kavuşuyor

Marmaris'teki Kızkumu Plajı'nın simgesi olan ve 2 yıl önce sol eli kırılan 'Prenses' heykeli onarılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde, kızıl kumların oluşturduğu 3 metre genişliğinde, 600 metrelik sığlık alanı nedeniyle denizin ortasında yürüyor hissi uyandıran Kızkumu Plajı, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kızkumu Plajı'nın simgesi olan Prenses heykelinin sol eli, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Sağ kolunda da çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan boyaları döküldü.

ALÇIYLA KAPLANDI

Belediye tarafından yenileme çalışması yapılan heykelin kırık kolu ve hasarlı yerleri alçıyla kaplandı. Elleri ise kalıpla yeniden yapılmaya başlandı.

Zımparalanan heykelin önümüzdeki günlerde boyanıp eski görünümüne kavuşacağı belirtildi.

"ESKİ GÜZELLİĞİNE KAVUŞACAKTIR"

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Kızkumu’nun sembolü heykel kötü durumdaydı. Belediyeyle yaptığımız görüşmeler sonunda yenilenmesi kararı alındı. Prenses yenilenip, turizm sezonunda eski güzelliğine kavuşacaktır." dedi.

















