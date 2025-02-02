Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama

İHA

Kocaeli'de 29 Ocak tarihinde Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde, cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada M.H. hayatını kaybederken, S.İ. ve G.K. yaralandı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan G.K., B.O., E.M.O., O.K., M.A., E.E. ve S.E. isimli şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcı karşısına çıkarılan G.K., B.O., M.A., E.E. ve S.E. isimli 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.M.O. ile O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.