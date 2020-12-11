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    Kocaeli’de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi

    Koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası 21 yaşındaki genç kız, 1 aylık mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 16:00
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 16:10
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    Kocaeli’de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi

    Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören 21 yaşındaki Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

    Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.

    Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

    1 AYDIR MÜCADELE EDİYORDU

    Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum’un cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

    Kocaeli’de 21 yaşındaki lösemi hastası, koronavirüse yenildi #1

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