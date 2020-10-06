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    Kocaeli'de boynuna perde ipi dolanan çocuk yaşama tutunamadı

    Stor perdenin ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, 15 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 19:01
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    Kocaeli'de boynuna perde ipi dolanan çocuk yaşama tutunamadı

     

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Elif ve Tufan Yavuz çiftinin evinde çocukları Esmanur, annesi mutfaktayken evin salonunda stor perdenin ipiyle oynamaya başladı.

    Esmanur, ipin boynuna dolanmasıyla nefessiz kaldı.

    Durumu fark eden anne, hemen kızını ipten kurtararak sağlık ekiplerine haber verdi.

    15 GÜNLÜK SAVAŞI KAYBETTİ

    Eve gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Esmanur, burada yoğun bakıma alındı.Çocuk yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavisi devam eden Esmanur Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

    Esmanur'un cenazesi bugün Mahmutpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

    Kocaeli de boynuna perde ipi dolanan çocuk yaşama tutunamadı #1

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