Kocaeli'de emlakçı vurgunu: Köylüyü 100 milyon TL dolandırdı

İHA

Kocaeli'de büyük bir emlak vurgunu yaşandı...

Emlakçılık yapan O.K., iddiaya göre vatandaşların güvenini kazandıktan sonra dedelerinden miras kalan arsaların intikal işlemlerini yapacağını söyleyerek dolandırdı.

Vatandaşları kendisine vekalet vermeleri için ikna eden emlakçı O.K., iddiaya göre aldığı vekaletle 100'ü aşkın köylünün arsalarını sattı.

Adliye önünde toplanan köylüler, şahıs hakkında şikayetçi oldu.

O.K'nin iki köyü dolandırdığı ve vatandaşların kendisine ulaşamadığı ileri sürüldü.

100 MİLYON TL'LİK ARSA SATILDI

Olaya ilişkin açıklama yapan Avukat Pınar Kolay Köse, "Müvekkiller, İzmit Gökçeören ve çevre köylerden uzun yıllar önce İzmit'te bulunan bir emlakçıya miras kalan arsaların intikal işlemlerinin yapılması ve tapularının birleştirilip kendilerine verilmesi için güvenle vekalet vermiştir.

Fakat geçen süreçte arsalarının kendi haberleri olmadan ve müvekkiller hiçbir ödeme almadan satıldığını öğrenmişlerdir. Savcılığa şikayette bulunduk. Hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Şu anki süreçte 100 milyon TL'nin üzerinde değeri bulunan arsanın sahiplerinden habersiz şekilde satışı yapılmıştır.

Bu sayının daha fazla olduğunu bilmekteyiz, şikayetler gün geçtikçe artmaktadır. Savcılığın yapacağı soruşturmayla organize bir iş olduğu ortaya çıkacak. Tahminimizce şüpheli sayısı da mağdur sayısı gibi artacaktır. Hukuki işlemlerin takipçisi olacağız. Çevre köylerden vekaletini aldığım 12 mağdur var" dedi.

"HABERİM OLMADAN 70 DÖNÜM ARSAMI SATTI"

Şikayetçi olan vatandaşlardan Halil İbrahim Sarı, "İntikal için şahsa vekalet verdik. Bize sözleşme yaptı. Mağduruz. Bu şahıs benim komşum. Haberim olmadan 70 dönüm arsamı sattı. Kasım ayında olay gerçekleşti. Şikayetçi olduk" dedi.

"KOMŞULARIMIZIN DA ÇOK BÜYÜK MAĞDURİYETLERİ VAR"

O.K.'ye vekalet veren Bahattin Beytar da, "Şahıs, 'Dededen kalma yerleri temizleyeceğim' diyerek vekalet almıştı. Bu vekaleti kötü niyetle kullanıp bizi mağdur etti. 25 dönüm yerimi satmış. Komşularımızın da çok büyük mağduriyetleri var. Şahısla konuştuk, 'İntikal yapıyorum' diyerek bizi oyaladı. Uzun süre yerlerimizi vermedi, şu an arsamızı sattığını öğrendik. Şahsa da ulaşamıyoruz. Kandıra ve İzmit köylerinde çok mağdur var" şeklinde konuştu.

"BİZİ MAHVETTİ"

Mağdur olduğunu söyleyen Emine Topal, "Şahıs bizi çok mağdur etti, yerlerimizi aldı. 65 yaş üstündeki kişilerin yerlerini aldı. Sürekli vereceğim dedi ancak vermedi. Bizim gibi çok mağdur var. Şahıs bizi mahvetti. Dededen kalan yerlerimizi aldı ve sattı. Bir çözüm bekliyoruz, gece uykularımız kaçıyor. Bana ait olan 20 dönüm arazimi aldı. Çoğu arsayı alıp satmış" ifadelerini kullandı.