Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi: 2 yaralı Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli’nin Derince ilçesinde saat 19.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki 41 ANG 530 plakalı Kia marka patates yüklü kamyonet ile A.G. hakimiyetindeki 41 DG 765 plakalı Dacia marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada kamyonet devrildi

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yol kenarındaki bariyere savrulurken, kamyonet devrildi. Kazada sürücüler M.S. ve A.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)