Park halindeki halk otobüsüne giren 2 metre boyundaki zehirli bir yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, Ramazan Özdemir adlı halk otobüsü sürücüsü, mola vermek için aracını otobüs garajına park etti.

ARACA 2 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN GİRDİ

Mola sırasında çay içen Özdemir’in yanına gelen sürücü arkadaşı ise bir yılanın otobüsüne doğru ilerlediğini ve araca girmek üzere olduğunu söyledi.

Bunun üzerine otobüsü yönelen Özdemir, 2 metre uzunluğundaki yılanın arka teker kısmından araca girdiğini gördü. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramayan Özdemir, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kocaeli'de halk otobüsüne giren yılan yakalandı



İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber oldu. Teker üzerinde kıvrıldığı belirlenen yılan, bulunduğu yerden çıkarak hızla kaçmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri, peşinden koştukları yılanı garajdaki istinat duvarı deliklerine girmek üzereyken yakaladı. Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salındı.