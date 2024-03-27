Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 38 bin 550 TL para cezası kesildi.

İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

6 kişiye 38 bin 550 TL ceza kesildi

Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen S.G. isimli kişiye adli işlem uygulandı.

Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen bin 850 TL’ye el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)