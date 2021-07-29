Kocaeli'de özel harekat polisi, kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

Kocaeli Körfez'de çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri ile müdahale eden Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, yangından kurtardıkları kaplumbağaya elleriyle su içirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 dönüm arazinin zarar gördüğü yangında Kocaeli Emniyeti Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte alevlere müdahale etti.

YANGINDAN KURTARDIĞI KAPLUMBAĞAYA ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Alevleri söndüren ekipler, yanan arazide buldukları bir kaplumbağayı da kurtardı. Bir özel harekat polisi, kurtardıkları kaplumbağaya elleri ile su içirdi.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Yangına müdahale eden Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla tebrik eden Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Körfez ilçemizde meydana gelen yangını kısa sürede söndürmek için seferber olan Şanlı Polis Özel Harekatın yiğitlerini kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” dedi.