Kocaeli'de palet deposunda yangın paniği

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saat 00.20 sıralarında Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunun açık alanında yangın çıktı.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında binlerce ahşap palet alevlere teslim oldu. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.