Kocaeli'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi 320/1 Sokak’ta, H.G., G.G. ve E.M. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

3 kişi kavgada bıçakla yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, G.G. karnından ve kolundan, E.M. sol bacağından, H.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altında

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan G.G. ve E.M., Gebze Devlet Hastanesine, H.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)