Kocaeli'nde 6 milyon 850 bin TL'lik hırsızlık: 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

Çoğunluğu bakır kablo ve inşaat malzemesi olan, toplam değeri 6 milyon 850 bin TL'yi bulan malzemelerin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, olayın şüphelileri olduğu belirlenen G.Y., F.Y. ve E.E.Y. isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.