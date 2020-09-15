Konut satışları yüzde 54 arttı

Türkiye genelinde konut satışları, 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri'ni yayınladı.

Buna göre Türkiye'de 2020 Ağustos ayında 170 bin 408 konut satışı gerçekleşti.



Türkiye genelinde konut satışları, 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Konut satışlarında İstanbul, 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.

HAKKARİ, ARDAHAN VE ŞIRNAK'TA SATIŞLAR ÇOK DÜŞÜK

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.