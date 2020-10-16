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    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

    Başsavcılık, şiddet olayını önlemek isterken katil olan Kadir Şeker'in yargılandığı davada, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.
    • AA
    • 16.10.2020 - 17:29
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 17:29
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    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

    Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

    12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

    BAŞSAVCILIK'TAN KARARA İTİRAZ

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

    İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ndan Kadir Şeker e ilişkin karara itiraz #1

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ndan Kadir Şeker e ilişkin karara itiraz #2

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