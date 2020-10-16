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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz

Başsavcılık, şiddet olayını önlemek isterken katil olan Kadir Şeker'in yargılandığı davada, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.