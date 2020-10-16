Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
Başsavcılık, şiddet olayını önlemek isterken katil olan Kadir Şeker'in yargılandığı davada, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.
- AA
- 16.10.2020 - 17:29
- Güncelleme : 16.10.2020 - 17:29
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.
BAŞSAVCILIK'TAN KARARA İTİRAZ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.