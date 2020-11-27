Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlasında 2 obruk oluşan Murat Acar, tedirgin olmalarına rağmen ürünlerini ekmeye mecbur olduklarını söyledi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarla ve yerleşim yerlerine yakın yerlerde oluşan obruklar bölge halkını tedirgin ediyor. Çiftçiler ise obruk oluşan tarlalarında ekim yapmayı sürdürüyor.

TARLASINDA 2 OBRUK OLUŞTU

Reşadişe Mahallesi Acalar mevkisinde oturan Murat Acar'ın, 4 kardeşiyle birlikte sürdükleri tarlasında 2015 ve 2018 yılında yan yana 2 obruk oluştu.

Konya'da 2 obruk oluşan tarlada ekime devam ediyorlar-Video

"TEDİRGİNİZ AMA EKMEYE MEBURUZ"

Acar, tehlikeye rağmen yıllardır tarlasını ekmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''1970 yılından beri aynı bölgede yaşıyoruz. Burası bizim baba yadigarı ve 4 kardeş bu tarlayı ekip, biçiyoruz. Tarlamızda ilk 2015 yılında obruk oluştu. 3 yıl sonra ikinci bir obruk daha meydana geldi. Evlerimizi de yaklaşık 100 metre mesafesi var. Obrukların olduğu tarlaya buğday ve mısır gibi ürünler ekiyoruz. 2018 yılında aynı tarlada oluşan obruk mısır hasadı yapıldıktan 1 hafta sonra oluştu. Allah’tan kimseler yoktu o sırada. Obruklar bizlerde tedirginlik ve korku oluştursa da ürünlerimizi ekmeye mecburuz.

"BÖLGENİN İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ"

Ancak tarladaki ürünün hasat zamanı zorluklar yaşıyoruz. Ne nakliyeci ne de biçerdöverciler gelmek istiyor. Çünkü hepsi korkuyor ve bölgenin obruk tehlikesi olduğunu biliyorlar. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgenin incelenip, bizlere bilgi verilmesini istiyoruz.''