Konya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, İstanbul’dan gelen tırda 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya tır dolusu kaçak tütün geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

ŞEHİR GİRİŞİNDE TAKİBE ALINDI

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bilgisi doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren Konya polisi, plakası tespit edilen tırı il girişinden itibaren takibe aldı.

Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ViDEO

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tır, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoya girince operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Tırda yapılan aramalarda, koliler içerisinde 9 bin 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak tütün dolu tır ise emniyet bahçesine çekildi.













