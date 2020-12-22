Euro
9.3439
-0.08%
Dolar
7.6305
-0.14%
Altın
460.47
-0.09%
Borsa
1.409
1.74%
Bitcoin
180.945
1.88%
EXEN Coin
11.40
-0.43%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Konya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, İstanbul’dan gelen tırda 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 15:55
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 16:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Konya’ya tır dolusu kaçak tütün geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    ŞEHİR GİRİŞİNDE TAKİBE ALINDI

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bilgisi doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren Konya polisi, plakası tespit edilen tırı il girişinden itibaren takibe aldı.

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi ViDEO

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #1

    Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tır, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir depoya girince operasyon düzenlendi.

    3 KİŞİ YAKALANDI

    Tırda yapılan aramalarda, koliler içerisinde 9 bin 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak tütün dolu tır ise emniyet bahçesine çekildi.

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #2

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #3

    Konya’da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir