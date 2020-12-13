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    Konya'da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası

    Kumarhaneye çevirdikleri evde yakalanan şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 48 bin 125 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 15:04
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    Konya'da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası

    Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ereğli ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi’ndeki D.P.'ye ait çiftlik evinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Eve operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

    48 BİN LİRA CEZA

    D.P. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 11 kişiye de ‘sosyal mesafeyi ihlal’den 3 bin 150'şer, kumar oynadıkları gerekçesiyle de bin 225'er lira olmak üzere toplam 48 bin 125 lira ceza uygulandı.

    Konya da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası #1

    Konya da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası #2

    Konya da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası #3

    Konya da çiftlik evinde kumar oynayan 11 kişiye para cezası #4

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