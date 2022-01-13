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    Konyada eğitime kar engeli

    Konya'da 6 ilçede olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 01:16
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 01:17
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    Konyada eğitime kar engeli

    Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

    "UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK"

    Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk, orta, lise tüm okullarda yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır." denildi.

    Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı kaydedildi.

    Konyada eğitime kar engeli #1


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