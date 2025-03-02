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DHA

Konya'da eski eş dehşeti...

Saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi, Şemsi Efendi Sokaktaki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda Şuhade A. ve Özgür Ç., oturdukları apartmanın bahçesinden dışarı çıktıkları sırada, Faruk Ö. ile karşılaştı.

ÇİFT KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Faruk Ö., yanında getirdiği tabancayla Şuhade A. ve Özgür Ç.'ye ateş açtı. Çift kanlar içinde yığılırken, Faruk Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan Faruk Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı..