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İHA

Konya’da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi üzerinde, G.P. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Z.E.U. ile C.Ç. cadde üzerinde karşılaştı.

BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.P. yanında bulunan tabanca ile Z.E.U. ile C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerindeki incelemelerin ardından 2 kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.