Konya’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Çanakkale'de Karapınar-Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde, H.A.E. idaresindeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip H.B. yönetimindeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı.
Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada, sürücü H.A.E. ile aynı araçtaki eşi S.E., kızı G.T. ve 2 yaşındaki torunu M.D.T. yaralandı.
Yaralanan 4 kişi, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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