Konya'da sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde alevler yükseldi.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Üstünler Mahallesi'nde göl kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir ilçe merkezi ve çevreden de görüldü.

İhbar üzerine adrese Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleri sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE DESTEĞİ

Yangının sazlık alanda olması sebebiyle balçık bataklık alana giremeyip müdahale edemeyen ekipler, bitişiğindeki ormanlık alana sıçraması üzerine havadan müdahale için destek istedi.

Bölgeye gelen helikopterler yangına havadan müdahale ederken, bölgenin sık meşelik orman olması nedeniyle iş makineleri de göl kıyısına doğru orman içerisinden dozerlerle arazöz ve itfaiye araçlarının yerden müdahale edebilmesi için yol açma çalışması başlattı.z

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Aynı bölgede 23 Ağustos 2025 tarihinde de ada çevresindeki sazlık alanda yangın çıkmış, yangın ormanlık alana sıçramadan havadan müdahale çalışmaları ile söndürülmüştü.