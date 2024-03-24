Konya’da tır şarampole devrildi: 1 ölü

İHA
Adana-Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde, Durmuş Çatan idaresindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Çatan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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