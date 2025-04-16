Konya'da yangında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu

İHA

Konya'da saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

YANGINDA 2 ÇOCUK CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında içeride kalan Rıdal S. ile çocukları 3 yaşındaki A.E.S. ve 4 yaşındaki A.E.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangın sırasında içeride kalan 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.