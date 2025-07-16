Konya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Konya'daki yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Konya Valisi İbrahim Akın, X hesabından yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu ve şöyle dedi:

"AZAMİ HASSASİYET GÖSTERİLMELİ"

Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; orman yangınlarına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyorum.