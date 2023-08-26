Konyalı çaycı çırağının tepsiyi çevirmek isterken devirdiği anlar gündem oldu Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki çay ocağında çıraklık yapan 11 yaşındaki çocuk, müşterilere çay götürürken tepsiyi çevirmek istedi. Bardaklar bir anda fırlayınca ortaya çıkan görüntüler küçük Ali'yi bölgede fenomen yaptı.

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İHA

Sosyal medyada yüzleri güldüren bir olay viral oldu.

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ali Ekber Üye, bir çaycı dükkanında çıraklık yapıyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan dükkanda, ustasının tepsiyi çevirdiği anlara imrenen küçük çırak, denemeye kalkınca olanlar oldu.

İş yeri sahibi Mustafa Doğan, gelen çay siparişi üzerine çırağı Üye'den bir iş yerine çayları götürmesini istedi.

Tepsiyi çevirirken bardaklar fırladı

Üye de tepsiye koyduğu 2 çayı iş yerine götürdüğü sırada aklına tepsiyi havada çevirmek geldi.

Ancak hiç hesaba katmadığı bir olayla karşı karşıya kaldı.

Çay bardaklarının olduğu tepsiyi müşterisinin dükkanının önünde havada çevirmeye çalışan küçük çocuk, bardakların bir anda tepsiden fırlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu

Bardakların yere düşerek kırılması ve çayların iş yeri önündeki elbiselere sıçraması sonucu şaşkınlık yaşayan Ali Ekber Üye, müşterisinden özür dilemek zorunda kaldı.

O anlar ve sonrasında yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ali Ekber Üye bir anda Bedesten Çarşısı'nda fenomen haline geldi.

"Tepsi öyle çevrilmez böyle çevrilir dedim"

Ustasının siparişi götürdüğü sırada özellikle tepsiyi çevirmemesi konusunda uyardığını ifade eden Ali Ekber Üye, “Ustam bana 2 tane çay olduğunu söylemişti. Ben çayları götürüyordum. Ama ben giderken aman tepsiyi çevirme diye beni uyardılar. Ben de 'öyle çevrilmez böyle çevrilir dedim' çevirdim. Tepsinin askısı kırıkmış haberim yoktu o sırada bardaklar uçuyordu, çaylar elbise dükkanında bulunan kumaşlara geldi. Ben o sırada ustamı çağırdım bana ah Ali, ah Ali dedi.” ifadelerini kullandı.

"Ali bizim canımız"

Çaycı Ali’nin çevirdiği tepsideki çayların uçtuğu iş yeri sahibi Mehmet Ali Erben, “Ali bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz çaycımızdan daha çok kardeşimiz. Arada böyle ufak tefek sakarlıkları olurdu ama sosyal medyaya yansımadı. O gün yine Ali biz espri falan yaparken tepsiyi salladı bizim kumaşlara falan geldi. Ali’nin sosyal medyadaki videosu çok izlendi. Ali bizim canımız arada bu tür olayları olsa da biz onu çok seviyoruz.” şeklinde konuştu.

"Yaz tatili zamanlarında ailesine destek olmak için geliyor"

Çay ocağı sahibi Mustafa Doğan ise, “Burayı kendi çocuklarımızla işletiyoruz. Ali de kendi çocuğumuz gibi yaz tatili zamanlarında ailesine destek olmak için bize yardıma gelir. Ali o gün kanı kaynayan genç çocuk, tabii ki her zaman uyarıyorum ben ama tepsiyi yine çevirmiş bu şekilde kameralara yansıyan olay gerçekleşmiş. Elbiseci arkadaş da sağ olsun bir tepki göstermedi.” diye konuştu.