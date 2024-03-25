Sakarya'da köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı

İHA
Sakarya'da D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.
Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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