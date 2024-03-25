Sakarya'da köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
İHA

Sakarya'da D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)