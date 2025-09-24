KPSS’li ve KPSS’siz memur ve işçi alımları 2025: Hangi kurumlar alım yapıyor?

Devlet personeli alımı ve memur başvuruları, kariyer hedefi olan adaylar için büyük bir fırsat sunuyor.

Kamu kurumları, KPSS’ye dayalı ve KPSS şartı aranmayan farklı alım koşullarıyla personel temin ediyor.

KPSS’ye katılmamış ya da düşük puan alan adaylar için büyük bir şans sunan KPSS’siz alımlar, genellikle belediyeler, özel idareler ve devlet kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor. Başvuru yapacak adayların belirlenen kriterleri karşılaması yeterli.

Daha yaygın olan KPSS’li alımlarda ise adayların KPSS puanı, eğitim durumu ve diğer başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor.

İşte KPSS’li ve KPSS’siz işçi alımı yapan kurumlar ve başvuru tarihleri:

KAMU PERSONELİ İŞÇİ ALIMLARI 2025

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş., engelli ve eski hükümlü işçi alımı için 22 - 26 Eylül tarihlerinde başvuru yapabilirsiniz.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı için 15-29 Eylül tarihlerinde başvuru yapabilirsiniz.

Çukurova Üniversitesi, 22 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında personel alımı yapacaktır.

Munzur Üniversitesi, 18 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında personel alımına devam edecektir.

TÜBİTAK, 15 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında işçi alımı yapacaktır.

Ankara Üniversitesi, personel alımı için 16-30 Eylül tarihlerinde başvuru yapılmaktadır.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı, personel alımı için 12-26 Eylül tarih aralığını duyurmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi, bilişim alanında personel alımı için 16 Eylül - 1 Ekim tarihlerini açıklamıştır.

Yalova Üniversitesi, 23 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında personel alımı yapacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı, personel alımı için 10-24 Ekim tarihleri arasında başvuru alacaktır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alımı için 24 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında başvuruları kabul edecektir.

İnönü Üniversitesi, 10-24 Eylül tarihleri arasında personel alımı yapacaktır.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ