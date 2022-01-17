Euro
15.4370
0.06%
Dolar
13.5261
0.05%
Altın
790.4810
0.10%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
585.171
-0.05%
BTXN Coin
33.47
0.45%
-0ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık -0 C

    Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı 

    İstanbul Küçükçekmece'de silahlı kişi, bir kahvehaneye ateş açtı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kahvehanedeki iki kişinin yaralandığı saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 00:38
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 00:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı 

    Saat 21.10 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, kahvehanenin önünden geçtiği sırada, içeriye doğru ateş açtı.

    İKİ KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

    Kurşunların isabet etmesi sonucu, kahvehanedeki iki kişi bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, kahvehanedekiler de sokağa çıktı. Yaralanan iki kişi, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Yaşanan silahlı saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağın köşesinden dönen silahlı saldırganın kahvehaneye önünden koşarak geçtiği sırada, içeriye doğru defalarca ateş ettiği görülüyor. Kahvehanenin içinde bulunan güvenlik kamerasında ise silah sesinin duyan vatandaşlar masaların altına saklanıyor. Saldırı sonrasında, kapıya yakın olan iki kişinin bacağından yaralandığı ve sekerek güvenli bir yere geçmeye çalıştıkları görülüyor. Kahvehanedeki vatandaşlar da hızla sokağa çıkıyor.

    Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #1


    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #2

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #3

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #4

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #5

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #6

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #7

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #8

    Küçükçekmece de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı  #9


    Görüş Bildir