İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin ağızlığı olmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen bir sokak köpeğine saldırdı.

Küçükçekmece’de sahibi tarafından dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak köpeği ile kavga etmeye başladı. Pitbull, sokak köpeğine dişlerini geçirirken acı çeken hayvanın haykırışlarını duyan vatandaşlar tepki gösterdi.

SAHİBİ PİTBULLU DEFALARCA YUMRUKLADI

Pitbullun sahibi, sokak köpeğini kurtarmak için kendi hayvanına defalarca yumruk atarken, daha sonra da yerden buldukları sopa yardımı ile yaralanan hayvanı kurtardılar.

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece’de pitbull dehşeti-Video