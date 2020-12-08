Euro
9.471
0.02%
Dolar
7.8183
-0.01%
Altın
469.57
-0.13%
Borsa
1.34
0%
Bitcoin
143.339
-4.57%
EXEN Coin
10.66
-3.79%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti

    İstanbul Küçükçekmece'de sahibinin ağızlığı olmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokaktan geçen bir sokak köpeğine saldırdı.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 22:26
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 02:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti

    Küçükçekmece’de sahibi tarafından dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sokak köpeği ile kavga etmeye başladı. Pitbull, sokak köpeğine dişlerini geçirirken acı çeken hayvanın haykırışlarını duyan vatandaşlar tepki gösterdi.

    SAHİBİ PİTBULLU DEFALARCA YUMRUKLADI

    Pitbullun sahibi, sokak köpeğini kurtarmak için kendi hayvanına defalarca yumruk atarken, daha sonra da yerden buldukları sopa yardımı ile yaralanan hayvanı kurtardılar.

    Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti-Video

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti #1

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti #2

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti #3

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti #4

    Küçükçekmece’de pitbull dehşeti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir