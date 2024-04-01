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Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu

Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu 2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP’li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu.