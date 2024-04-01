Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu

İHA
Türkiye'nin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olan Kütahya'da, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li belediye başkan adayı Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geçerek Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu.
Kütahyalılar kutlama yaptı
Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü.
Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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