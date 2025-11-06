Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

- Kütahya'da B.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk'e çarptı.
- Ağır yaralanan Öztürk, hastanede hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da akşam saatlerinde Tavşanlı çevre yolundan Moymul Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk’e çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
Öztürk, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öztürk’ü ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hasan Öztürk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.