Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tavşanlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hasan Öztürk (76), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 05:40
Kütahya'da akşam saatlerinde Tavşanlı çevre yolundan Moymul Mahallesi istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 16 BIR 103 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Öztürk’e çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Öztürk, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öztürk’ü ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan Öztürk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

