Kütahya’da parkta buldukları altın dolu kutuyu polise teslim ettiler

Kutu içerisinde çok sayıda ziynet eşyası ve altın bulan iki arkadaş, kutuyu polise teslim etti. İki gencin örnek davranışı takdir toplarken, sahibi altınlarına kavuştu.

Kütahya’nın 30 Ağustos Mahallesi’ndeki Azot Tesisleri içerisindeki parka oturmaya giden Demircan Özdemir (20) ve Abdüssamed Ülger (20), bir bankın üzerinde duran kutuyu fark etti.

Merak edip kutunun içine bakan iki genç, kutuda çok sayıda altın ve ziynet eşyası buldu.

HEMEN POLİSİ ARADILAR

Özdemir ve Ülger, hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, içinde altın olan kutuya el koydu.

Konuyla ilgili tutanak tutulmak üzere emniyete götürülen gençlerden Demircan Özdemir, “Arkadaşımla yaşam parkında dolaşırken bankın üzerinde bir kutu fark ettik. Kutunun içerisinde altın olabileceğini düşündüğümüz ziynet eşyaları bulduk. Durumu polisi arayarak haber verdik. Akabinde karakola geldik. Polislerde bize yardımcı oldu. Arkadaşımla birlikte kendilerine teslim ettik.” dedi.

Polis, altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, gençlerin bulduğu altınları ekiplere teslim etmesi takdir topladı.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İki arkadaşın polise teslim ettiği kutu içindeki yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyalarının 10 ay önce evlenen Zeynep ve Halil İbrahim Aslankıran çiftine ait olduğu tespit edildi.

Parkta kutudaki altınlarını kaybettikten sonra Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine başvuruda bulundukları belirlenen Aslankıran çifti, bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Zeynep Aslankıran (18), gece bir süre oturdukları parkta altınlarını unutup eve döndüklerini ve sabah farkına vardıklarını belirterek, "Dün akşam saatlerinde altınlarımızı yaşam parkında unutmuşuz. Tabi farkında değildik. Sabah çantamı açtığımda farkına vardım. İlk önce oturduğumuz yerleri aradık. Orada bulamayınca, başvuru yapmak için polise merkezine geldik. Başvurumuzu belirtirken, sağ olsunlar iki arkadaşın altınları polise teslim ettiğini öğrendik. Böyle insanlar bulunmaz. Allah onlardan razı olsun. Benim çocuğumun rızkını bana geri getirdiler. Rabbim emniyet güçlerimizin ve askerlerimizin ayağına taş değirmesin." dedi.

“AĞLAYARAK GİRDİM GÜLEREK ÇIKIYORUM”

9 aylık hamile olan Aslankıran, altınları kaybettiklerini fark ettiğinde büyük bir endişeye kapıldığını söyleyerek, "Ben buraya ağlayarak geldim. Şu an 9 aylık hamileyim ve Allah nasip ederse bir veya iki haftaya doğuma gireceğim. Polis teşkilatımız sayesinde buradan gülerek çıkıyorum." diye konuştu.

“BU DEVİR BÖYLE İNSANLARA RASTLAMAK ÇOK ZOR”

Halil İbrahim Aslankıran (24) ise "Altınlarımızı bulup getiren arkadaşlardan Allah razı olsun. Onların yaptığını bu devirde kimse yapmaz. Allah'ın izniyle onları bulup, kendilerine bizzat teşekkür edeceğim. Bu devirde böyle insanlara rastlamak gerçekten çok zor. Emniyet teşkilatımız ve kardeşlerimizden rabbim razı olsun." dedi.