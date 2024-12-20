Kütahya'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

İHA
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para transferleri aracılığıyla aklandığına dair elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yapılan titiz çalışmalar ve operasyonlar sonucunda isimleri belirtilmeyen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, bu tür faaliyetlere karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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