Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Kuzey Marma Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi öldü
Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 şerit trafiğe kapandı
Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.
Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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