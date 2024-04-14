Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
İHA

Kuzey Marma Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 şerit trafiğe kapandı

Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)