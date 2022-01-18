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    Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı: 1 ölü

    Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında yanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 18.01.2022 - 07:05
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    Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı: 1 ölü

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyon, Riva Kavşağında yol kenarındaki menfeze çarptıktan sonra devrilerek alev aldı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Tamamen yanan araçta yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından, trafik kontrollü sağlanıyor.

    Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı: 1 ölü #1

    Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı: 1 ölü #2

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    Kuzey Marmara otoyolunda kamyon alev aldı: 1 ölü #5

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