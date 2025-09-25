Maaşını o bankaya taşıyan yaşadı: Emekliye 28.000 TL ödeme yapılacak

Bankaların emeklileri kendi bünyelerine çekmek için başlattığı promosyon rekabeti giderek büyüyor.

Son açıklama ING Türkiye’den geldi. Banka, maaşını ING’ye taşıyan emeklilere 28 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunacağını duyurdu.

Ancak en yüksek promosyon tutarına ulaşmak için maaşını taşımanın yanı sıra bazı ek koşulların da yerine getirilmesi gerekiyor.

28.000 TL’YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Banka, farklı maaş gruplarına göre 15 bin TL’ye kadar koşulsuz promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra belirli koşulları yerine getiren emekliler için ek ödemeler de söz konusu olacak:

Otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 2.500 TL’ye kadar ek promosyon,

50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullananlara 4.000 TL ek ödeme,

ING banka kartı ile 5 ay içinde 3.500 TL harcama yapanlara ise 500 TL nakit iade dahil toplam 2.500 TL ek ödeme.

Bu avantajlarla birlikte emeklilerin toplam promosyon kazancı 28 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Emekli maaşını ING’ye taşımak isteyenler, bankanın mobil uygulamasındaki SGK Emekli İşlemleri menüsünden birkaç adımda başvurabiliyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya ING şubeleri üzerinden de maaş taşıma işlemleri yapılabiliyor.