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    Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi

    İlde polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.12.2020 - 22:15
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    Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi

    Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı.

    321 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'nin iş yeri, depo ve ikametinde arama gerçekleştirdi.

    Yapılan aramalarda, plastik şişelerde toplam 321 litre alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı.

    Malatya da 321 litre sahte içki ele geçirildi #1

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