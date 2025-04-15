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Malatya'da ağaçlarını kurtarmak için budama yapıyorlar

Malatya'da ağaçlarını kurtarmak için budama yapıyorlar Zirai donun etkili olduğu kentlerden Malatya'da mahsulden umudunu kesen çiftçiler ağaçlarını kurtarmak için budama yapıyor.