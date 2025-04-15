Malatya'da ağaçlarını kurtarmak için budama yapıyorlar

İHA
Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, 12 Nisan Cumartesi günü yaşanan zirai donda çağla döneminde olan kayısı ile birçok meyve türü zarar gördü.
AĞAÇLARI KURTARMAK İÇİN BUDAMA ÇALIŞMASI
Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte üreticiler, ağaçlarını kurtarmak için budama çalışmasına başladı.
Kayısı üreticisi Cahit Zafer Leventoğlu, kent genelinde durumun tahminlerin ötesinde çok kötü olduğunu aktararak, ilerleyen yıllarda mahsul alabilmek adına dondan etkilenen kayısı ağaçlarında budama yapmaya başladığını kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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