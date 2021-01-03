Malatya'da çocuk istismarı iddiası: Valilik açıklama yaptı

Malatya'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun koruma altına alındığı, Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun 'istismara uğradığına dair bulgu olmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü açıklandı.

Malatya Valiliğinden, 2 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından "Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi’nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır. Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda mağdurun ’herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği’ belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir."

İÇİŞLERİ BAKANI: "TECAVÜZ YOK, AİLESİ VAR, ÇOCUK VAR, YETER ARTIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu fadelere yer verdi:

“Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var çocuk var yeter artık."

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine engelli kızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapıldığı bildirildi.

Çocuğun ivedi olarak devlet koruması altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir.”