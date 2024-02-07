Malatya'da dehşet! Görüşmeye çağırdığı arkadaşını tabancayla vurdu Malatya'da bir kişi husumetli olduğunu arkadaşına pusu kurdu.. Görüşmek için çağırdığı arkadaşı S.R.'ye tabancayla ateş açtı.

İHA

Malatya'da hain pusu..

Saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.K., aralarında husumet bulunan arkadaşı S.R.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı.

Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze görüştü. Görüşme esnasında B.K., yanında getirdiği tabanca ile S.R.’ye ateş açtı.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)