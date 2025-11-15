Malatya'da gıda mühendisi hibe ile başladı, sürüsünü 250 başa ulaştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda mühendisi Cangül Şenoğlu (33), Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” kapsamında aldığı 37 küçükbaş hayvanla hayvancılığa başladı. Babasıyla birlikte sürüyü otlatan Şenoğlu, 3 yıl içinde hayvan sayısını 250’ye çıkardı.

"PROJE BANA CAN SUYU OLDU"

Şenoğlu, üniversiteden sonra kendi gelirini oluşturmak amacıyla girişim arayışına girdiğini belirterek, bakanlığın projesinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Başvurusu kabul edildikten sonra 35 anaç koyun ve 2 koçun hibe edildiğini belirten Şenoğlu, “Şu anda 250 hayvanım var. Yazın sütleri peynir yaparak satıyorum.” dedi.

DEPREMDE EV VE AHIR YIKILDI

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin ve ahırlarının yıkıldığını, bazı hayvanlarının da telef olduğunu ifade eden Şenoğlu, hayvanlarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan çadırda barındırdığını aktardı.

HEDEF: 5 YILDA BİN BAŞLIK SÜRÜ

Besiciliği severek yaptığını anlatan Şenoğlu, ileride kendi çiftliğini kurmak istediğini dile getirdi:

Babamla birlikte sürüyü otlatıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde hayvan sayısını bine çıkarmayı planlıyorum. Yeni ahırımız ve evimiz yapılırsa çok daha verimli bir üretim yapabiliriz.

"TOPRAKLARIMIZIN GENÇ ELLERE İHTİYACI VAR"

Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerin önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Şenoğlu, gençlere bu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulundu: “Desteklere başvursunlar, bereketli topraklarımızın genç ellere ihtiyacı var. Çok güzel destekler var.”