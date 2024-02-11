Malatya'da husumetlilerin silahlı satırlı kavgası: 1 kişi ağır yaralandı Malatya'da husumetlileriyle kavgaya tutuşan bir kişi, kaçarken pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Olayın ardından yaşanan çatışmada, park halindeki bir araca da pek çok saçma isabet etti ve 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

Malatya'da 21.35 sıralarında Battalgazi İlçesi İstiklal Mahallesi’nde, İmamoğlu sokak içerisinde ikamet eden husumetlileri ile görüşmeye gelen B.İ. ile Y.P. ve B.P. arasında tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle sırtından vuruldu

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.İ. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Sırtına çok sayıda saçma isabet eden B.İ. bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ikamette ve sokak içerisinde yaklaşık bir saat süren detaylı inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde bir adet tüfek ile tüfekte ateşlendiği değerlendirilen 2 adet boş kartuş, bir adet satır bulunurken, park halindeki bir araca ise çok sayıda saçmanın isabet ettiğini belirledi.

Yaralının durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Y.P. ile B.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)