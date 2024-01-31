Malatya’da korkutan konteyner yangını Malatya’nın Battalgazi ilçesinde konteynerde yangın çıktı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan MALET-2 konteyner kentte henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, bölgede görevli personelin ilk müdahalede bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasar meydana geldi

Yaralananın olmadığı yangında bir kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)