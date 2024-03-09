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Malatya’da sahte altın operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Malatya’da sahte altın operasyonunda 3 kişi tutuklandı Malatya'da gerçekleştirilen sahte altın operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 507 bin 484 TL olan sahte altın ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan 3 zanlı ise tutuklandı.