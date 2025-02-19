Maltepe’de İBB'nin kar küreme aracı yolda kaldı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda akşam saatlerinden itibaren kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nde yoğun kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

KAR KÜREME ARACI DA YOLDA KALDI

Yolu temizlemek için bölgeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı da yolda mahsur kaldı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.