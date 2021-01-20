İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe'de soğuk havaya rağmen kaymakamlığın otelde kalma teklifini kabul etmeyip, sokakta yaşayan vatandaşın sonunda ikna edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ile Maltepe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in, günlerdir otelde kalmayı kabul etmeyen ve adının Kerem olduğu öğrenilen kişiyi ikna etme çabalarına ilişkin videoya yer verdi.

"KİMSE DIŞARIDA KALMASIN"

Yerlikaya, paylaşımında şunları aktardı:

"Kerem kardeşimizi dışarıda kalmaması ve otelde misafirimiz olması için kaymakamımız çok zor da olsa ikna etti. Bu soğukta hiç kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan varsa mutlaka en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın. Misafir edelim."



Maltepe'de sokakta kalan vatandaş günler süren ikna çabalarıyla otele yerleştirildi-Video

KAYMAKAM DALLI: "YALOVA'YA AİLESİNE GÖNDERDİK, BİR GÜN SONRA GERİ GELDİ"

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sayın İstanbul Valimizin talimatları gereği İstanbul'un bütün ilçelerinde oteller ayarlandı. Sokakta yaşayan vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Onların barınma, yeme, içme gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Maltepe'de de bugün itibariyle 13 vatandaşımızı otelimizde misafir ediyoruz."





"BULUNDUKLARI YERİ TERK ETMEK İSTEMİYORLAR"

"Ama bazen, biraz önce gördüğünüz Kerem Bey gibi vatandaşlarımız bulundukları yeri kesinlikle terk etmek istemiyorlar. Biz kendisini bir buçuk aydır hemen hemen her gün emniyet ekiplerimiz vasıtasıyla otele götürüyoruz. Geliyoruz kendisine rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Ama yarım saat geçmeden tekrar buraya geri dönüyor."





"YALOVA'YA GÖNDERDİK, BİR GÜN SONRA GERİ GELDİ"

"Hiçbirimiz böyle bir şey istemiyoruz. Soğukta kalsın kim ister. Vatandaşlarımızdan etraftan rica ettim, sözünü dinlediği biri varsa laf anlatsınlar diye. Emniyet müdürümüz her gün ilgileniyor kendisiyle. Yakınlarıyla görüştük, Yalova'ya ailesine gönderdik. Bir gün sonra geri geldi. Yine gönderebiliriz ama durmuyor ki."

Öte yandan, İstanbul'da bin 396 kişinin sokaklardan alınarak 59 ayrı otelde misafir edildiği bildirildi.

KADIKÖY'DE DE BİR EVSİZ, DONARAK ÖLMÜŞTÜ

Kadıköy ilçesinde Sami Babacan isimli evsiz vatandaş, sokakta donarak hayatını kaybetmişti. Babacan'ın ölümünün ardından vatandaşlar, evsiz insanlara sahip çıkılmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Ancak bazı evsizlerin, kaldıkları ortamı beğenmediklerinden ötürü yerleştirildikleri ev ve otelllerden sokaklara geri döndükleri öğrenildi.

Kadıköy'de sokakta donarak ölen evsiz Sami Babacan.